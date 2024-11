Menichini: "Abbiamo sprecato una grande occasione"

lunedì, 25 novembre 2024, 22:47

Leonardo Menichini, tecnico del Pontedera, ritorna al Porta Elisa dove era comparso per pochi giorni nella disgraziata e brevissima gestione Grassini quando era stato incaricato di guidare i rossoneri senza poi però mai sedersi in panchina: "Abbiamo avuto un approccio sbagliato e abbiamo concesso spazi enormi nei primi dieci minuti. Non abbiamo avuto pazienza di imporre il nostro gioco per paura di non poter risalire la classifica. Dopo il gol, abbiamo iniziato a giocare e al alzato il baricentro. La squadra è letteralmente impaurita. Mi prendo la responsabilità di questa sconfitta e sono il mio primo ad assumermi la responsabilità. Abbiamo buttato via una grande occasione".