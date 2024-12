Mister Stellone: "Vittoria importantissima, non era facile ribaltarla"

sabato, 30 novembre 2024, 17:48

Roberto Stellone, tecnico dei marchigiani, analizza così la gara disputata dai suoi contro i rossoneri: "Vittoria importantissima, bella e voluta: non era facile la Lucchese veniva da una vittoria che le aveva dato entusiasmo, siamo stati bravi a non demoralizzarci e nel secondo tempo abbiamo fatto una grande gara. Sono molto soddisfatto della vittoria e dell'atteggiamento. Non era facie ribaltarla, complimenti a Molina non solo per la doppietta. Felice della classifica ma bisogna resettare subito. La Lucchese? E' in ripresa, è una squadra che ha perso tanto, e rispetto ad altre ci ha messo in difficoltà nei primi minuti, ha le carte in regola per tirarsi fuori".