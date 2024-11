Settore giovanile, domenica senza vittorie

domenica, 3 novembre 2024, 19:07

Due sconfitte e un pari per le tre formazioni professionistiche impegnate in questo fine settimana: pari casalingo per 1-1 per gli Under 17 Nazionali impegnati contro il Sestri Levante, i rossoneri restano al quart'ultimo posto in classifica. Secca sconfitta per gli Under 16 che soccombono 5-1 contro la Virtus Verona e restano in terzultima posizione. Infine gli Under 15 Nazionali perdono 3-0 in casa contro il Sestri Levante e restano ultimi in classifica.