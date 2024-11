Settore giovanile, domenica con una gioia e due batoste

domenica, 10 novembre 2024, 17:34

Una vittoria e due pesantissime sconfitte per le formazioni giovanili professionistiche rossonere in questa domenica. Gli under 17 Nazionali sono andati a vincere con merito a Novara per 1-0 e ora la classifica li vede al quart'ultimo posto. Disastrosi invece i risultati delle altre formazioni rossonere: gli Under 16 Nazionali hanno perso 5-0 in casa contro il Padova e sono al penultimo posto in classifica; gli Under 15 Nazionale sono stati travolti con identico punteggio a Novara e sono in ultima posizione.