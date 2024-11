Tredicesima di andata, i risultati del sabato: vincono Ternana, Gubbio e Torres

Altre notizie brevi

sabato, 2 novembre 2024, 08:31

Il portiere rossonero Lorenzo Palmisani è stato inserito nella Top11 della dodicesima giornata da www.tuttoc.com. Ecco la motivazione: "Si guadagna la palma di migliore in campo, blindando la porta con almeno tre interventi decisivi. Non è una novità".

venerdì, 1 novembre 2024, 14:00

Nel girone dei rossoneri, la tredicesima di andata si disputerà tra sabato e domenica prossima. Ecco il quadro completo delle gare:

venerdì, 1 novembre 2024, 08:50

In una intervista a www.tuttoc.com Marco De Vito, ex calciatore rossonero, ha parlato lungamente della Lucchese: "Purtroppo c’e da dire che un po' tutta la stagione della Lucchese è al momento molto altalenante, non solo dal punto di vista di risultati ma anche sotto l’aspetto delle prestazioni.

giovedì, 31 ottobre 2024, 18:42

E' deceduto Mauro Mattelli, per tutti Maurino, lo storico custode dell'Acquedotto che per decenni ha curato con passione, amore e grande voglia di vivere. Anche la Lucchese, si legge in una nota, si stringe attorno alla famiglia e a tutti gli amici: "Maurino non è stato solo un custode, ma...