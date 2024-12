Al Museo Rossonero la presentazione del Subbuteo

venerdì, 20 dicembre 2024, 12:42

Ancora una bella iniziativa aperta a tutti al Museo Rossonero presso la Curva Ovest dello Stadio Porta Elisa.Sabato 21 dicembre dalle 9 alle 12.30 Lucca United, in collaborazione con il Subbuteo Club Pantere Lucca, presenta: SUBBUTEO"Quando la passione per il vero calcio incontra quella a punta di dito”. Saranno presenti alcuni giocatori del Subbuteo Club Pantere Lucca per fare dimostrazione ai presenti delle abilità sul panno verde con la possibilità di giocare partite, provare colpi a effetto, tiri e parate. Nello stesso orario il Museo rossonero sarà aperto anche alle visite.