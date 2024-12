Mister Troise: "La Lucchese mostra delle difficoltà oggettive"

lunedì, 9 dicembre 2024, 23:05

Successo nel derby per l'Arezzo per espugna il Porta Elisa per 0-1. Nel post partita è intervenuto il tecnico degli amaranto Emanuele Troise: "Abbiamo avuto la pazienza per costruire tante occasioni per impensierire la Lucchese. Ad inizio partita siamo stato graziati, trovando il gol del vantaggio. Potevamo gestire meglio la superiorità numerica e la vittoria maturata oggi è strimizzita. Siamo alla ricerca di un campionato nel quale non ci siamo mai nascosti: il nostro obiettivo è quello di rimanere nelle zone alte della classifica. Lucchese? Mostra delle difficoltà oggettive, poca tranquillità e mancano di precisione sottoporta".