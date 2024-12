Prima di ritorno, tutte le gare in programma

Altre notizie brevi

martedì, 17 dicembre 2024, 15:18

Diego Longo è il nuovo allenatore del Sestri Levante: lo ha ufficializzato la stessa società ligure con un comunicato. Longo torna in Italia dopo aver maturato numerose esperienze all'estero.

lunedì, 16 dicembre 2024, 16:01

Lucchese-Pineto, in programma venerdì sera, sarà diretta da Claudio Giuseppe Allegretta della sezione AIA di Molfetta. Allegretta sarà coadiuvato da Michele Decorato di Cosenza e da Simone Della Mea di Udine. Quarto uomo, Daniel Aronne di Roma1.

domenica, 15 dicembre 2024, 19:21

Si sono concluse le gare in programma oggi e valide per l'ultima di andata. Ecco i risultati:

domenica, 15 dicembre 2024, 17:09

Una vittoria, un pari e una sconfitta per le formazioni professionistiche rossonere nel turno odierno. Bella vittoria degli Under 17 Nazionali che in casa superano l'Entella per 2-1 e sono ormai a centroclassifica. Batosta per gli Under 16 che escono nettamente battuti dalla trasferta di Legnago, con i veneti che...