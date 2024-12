Settore giovanile, ancora una domenica con poche soddisfazioni

domenica, 8 dicembre 2024, 16:59

Due secche sconfitte e una vittoria nel fine settimana delle formazioni giovanili professionistiche della Lucchese. A tenere alta la bandiera ci pensano gli Under 17 Nazionali, autori di un blitz con cui espugnano per 1-0 il campo del Lumezzane e si portano nelle zone più tranquille della classifica. Netta sconfitta casalinga per gli Under 16 Nazionali che perdono 3-0 contro la Spal e restano ultimi; ultima posizione anche per gli Under 15 Nazionali che perdono 4-0 in casa del Lumezzane.