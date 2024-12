Settore giovanile, exploit degli Under 16 Nazionali

domenica, 22 dicembre 2024, 17:55

Una vittoria, un pari e una sconfitta per le formazioni professionistiche nazionali rossonere. Gli Under 17 Nazionali danno vita ad uno scoppiettante 3-3 in casa dell'Alcione Milano e finiscono il girone di andata in ottava posizione. Gran bella vittoria invece degli Under 16 Nazionali che battono nettamente (3-0) i pari età di San Marino e abbandonano l'ultimo posto in classifica. Niente da fare invece per gli Under 15 Nazionali che perdono fuori casa 2-1 con l'Alcione Milano e restano ultimi. I campionati riprenderanno nel gennaio prossimo (domenica 12).