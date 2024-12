Settore giovanile: una vittoria, un pari e una sconfitta

domenica, 1 dicembre 2024, 20:32

Una vittoria, una sconfitta, un pari: ecco il bilancio del fine settimana delle formazioni giovanili professionistiche rossonere. Vittoria per 1-0 degli Under 17 Nazionali in casa contro il Pontedera: tre punti che portano i rossoneri quasi a centroclassifica. Secca sconfitta (3-0) per gli Under 16 in casa del Caldiero Terme che vale l'ultimo posto in classifica. Pari (0-0) infine per gli Under 15 Nazionali ultimi in classifica in casa contro il Pontedera.