Ultima di andata, i risultati della domenica: il Pontedera batte il Perugia

Altre notizie brevi

domenica, 15 dicembre 2024, 17:09

Una vittoria, un pari e una sconfitta per le formazioni professionistiche rossonere nel turno odierno. Bella vittoria degli Under 17 Nazionali che in casa superano l'Entella per 2-1 e sono ormai a centroclassifica. Batosta per gli Under 16 che escono nettamente battuti dalla trasferta di Legnago, con i veneti che...

sabato, 14 dicembre 2024, 22:10

Si sono concluse le due gare odierne valide per l'ultima di andata nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

venerdì, 13 dicembre 2024, 22:33

Finisce 1-1 il match tra Pineto e Rimini, valido per l'ultima giornata del girone dei rossoneri. Il Pineto sarà la prossima avversaria della Lucchese al Porta Elisa nel venerdì che precede le feste natalizie.

venerdì, 13 dicembre 2024, 08:53

La Pianese ha ufficialmente annunciato di aver affidato la conduzione tecnica della squadra ad Alessandro Formisano. Il nuovo allenatore sarà affiancato dal vice Valerio Pignataro, dal preparatore atletico Lorenzo Scalzeggi e dal collaboratore tecnico Giacomo Lenzi.