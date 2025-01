Pallone d'oro di Serie C: Palmisani arriva nono

martedì, 14 gennaio 2025, 14:36

Dopo la chiusura delle votazioni dell'ultima fase del sondaggio, aperta dal 19 dicembre scorso, il Pallone d'Oro di Serie C ha il suo vincitore e la classifica definitiva. Sono stati 3.382 i tifosi votanti che hanno assegnato il titolo di miglior calciatore della ex Lega Pro: il difensore di Milan Futuro, Leonardo D'Alessio che con 642 voti vince l'edizione 2024. Secondo posto del podio per Mirco Antenucci, attaccante della SPAL (551 voti), e medaglia di bronzo per Dominic Vavassori, attaccante dell'Atalanta U23 (311 voti). Lorenzo Palmisani, portiere della Lucchese, ottiene la nona posizione con 160 voti. Il Pallone d'Oro di Serie C è il sondaggio lanciato da Affidabile.org per eleggere il miglior calciatore delle 60 squadre partecipanti al torneo. In una prima fase i giornalisti hanno selezionato una rosa di 20 nomi per ciascun club, e successivamente i tifosi hanno scelto, tra questi, il miglior calciatore della ex Lega Pro.