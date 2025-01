Qui Ascoli, mister Cudini è il nuovo allenatore

Altre notizie brevi

lunedì, 27 gennaio 2025, 22:44

Netta e importantissima vittoria per il Pontedera che nel posticipo batte a domicilio l'Arezzo per 4-2 e si allontana dalla zona calda della classifica.

domenica, 26 gennaio 2025, 22:36

Perdono 2-1 in casa i rossoneri Under 17 Nazionali che cedono il passo all'Albinoleffe, rimanendo al quintultimo posto in classifica. Niente da fare nemmeno per gli Under 16 Nazionali che perdono 3-1 a Pesaro e sono ultimi in classifica.

domenica, 26 gennaio 2025, 22:31

Concluse tutte le gare domenicali valide per la quinta di ritorno nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

sabato, 25 gennaio 2025, 22:41

Il pari interno contro il Gubbio è costato la panchina al tecnico del Campobasso Piero Braglia che è stato esonerato a fine gara dalla società molisana.