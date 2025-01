Terza di ritorno, tutte le gare in programma

Altre notizie brevi

mercoledì, 8 gennaio 2025, 15:08

E' attiva fa oggi la prevendita dei biglietti per il match di venerdì 10 gennaio tra Lucchese e Spal. Ecco gli orari della biglietteria: mercoledì - giovedì dalle 16 alle 19, venerdì dalle 11 alle 13 e dalle 16 ad inizio gara. Per l'acquisto online: https://go2.it/evento/lucchese-1905-vs-spal/8216

martedì, 7 gennaio 2025, 16:51

Il giudice sportivo ha squalificato per un turno il portiere rossonero Lorenzo Palmisani che a Gubbio era stato ammonito ed era in diffida. Fermato per un turno anche lo spallino Omar El Kaddouri che dunque salterà la trasferta di Lucca.

martedì, 7 gennaio 2025, 16:25

Lutto nella famiglia di Gazzetta Lucchese: è scomparsa la madre di Duccio Bardini, che dall'inizio del nostro percorso è al fianco del quotidiano on line. A Duccio, al padre e a tutti i familiari va l'abbraccio della nostra redazione.

martedì, 7 gennaio 2025, 16:17

Lucchese-Spal, in programma venerdì prossimo, sarà diretta da Alberto Poli della sezione AIA di Verona. Poli sarà coadiuvato da Andrea Manzini di Voghera e da Luca Granata di Viterbo. Quarto uomo, Andrea Zoppi di Firenze. Poli ha arbitrato due volte i rossoneri, che hanno centrato un pari a Pontedera nella...