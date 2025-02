Saporiti e mister Gorgone nella Top11 di Tuttoc.com

mercoledì, 19 febbraio 2025, 08:20

Eodardo Saporiti e il tecnico rossonero Giorgio Gorgone sono stati inseriti nella Top11 settimanale di Tuttoc.com. Ecco le motivazioni. Saporiti: "Si conferma leader tecnico di una squadra che naviga a vista, nel mare in tempesta si fa largo con giocate di classe". Gorgone: "Vincere una partita in una situazione così critica non è roba da tutti i giorni, il merito più grande al netto degli aspetti tattici è quello di essere riuscito a isolare il gruppo rossonero da tutto quello che di poco rassicurante lo circonda".