Mister Bagatti: "C'erano due espulsioni, ma risultato giusto"

sabato, 22 marzo 2025, 19:53

Massimo Bagatti, allenatore del Legnago, a fine gara, è furioso per l'arbitraggio: "Non mi piace parlare degli arbitri la Lucchese è molto forte ma oggi c'erano due espulsioni, una clamorosa. Questi episodi non vanno bene, i ragazzi danno l'anima. Poi sul campo con la Lucchese si può pareggiare o perdere, ma gli arbitri ci devono tutelare, così non va bene. Risultato giusto, primo tempo meglio loro, secondo meglio noi, ma doveva giocare in dieci per un tempo e mezzo".