Nolé e Falomi in gruppo

mercoledì, 11 dicembre 2019, 17:48

di diego checchi

E' impossibile capire che tipo di formazione scenderà in campo a Bra con Monaco che oggi – ha peraltro preso due giornate di squalifica e quindi in panchina al suo posto andrà per la prima volta in stagione Toni Carruezzo – ha fatto svolgere alla squadra due sedute. Al mattino in palestra mentre nel pomeriggio all'Acquedotto. Possesso palla e partitelle a pressione. E' stato questo il menù proposto dal tecnico brindisino.

La notizia della giornata è il rientro in gruppo di Matteo Nolè e di Nicola Falomi che hanno svolto l'intera seduta senza problemi. Alla luce dei recuperi odierni, la nuova classifica recita adesso Sanremese 27 punti, Prato 26, Fossano e Lucchese 25. A seguire Caronnese e Casale 24, Chieri 23. Per domani è prevista una seduta pomeridiana con probabile partitella in famiglia contro la formazione juniores rossonera all'Acquedotto.