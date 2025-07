Porta Elisa News



Bando per la nuova Lucchese: arrivate quattro proposte

giovedì, 10 luglio 2025, 14:52

Si è chiuso oggi (alle ore 14 il bando pubblico promosso dall'amministrazione comunale per selezionare la nuova compagine societaria chiamata a rappresentare la città di Lucca nel prossimo campionato di Eccellenza. A Palazzo Orsetti sono pervenute quattro domande, che saranno ora esaminate dalla commissione appositamente nominata.

La commissione, che lavorerà a supporto del sindaco Mario Pardini, si riunirà domani mattina (venerdì 11 luglio) per procedere con una prima valutazione delle proposte, nel pieno rispetto dei criteri di trasparenza, legalità e affidabilità richiesti. Ne fanno parte il vice sindaco e assessore allo sport Fabio Barsanti, il presidente del Panathlon ed ex bandiera rossonera Lucio Nobile, il rettore della Scuola IMT Alti Studi ed ex presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini, l'avvocato specializzato in diritto sportivo Jonathan Pezzini, il commercialista e revisore legale Moreno Pagnini, l'ex assessore comunale Celestino Marchini e Moreno Micheloni di Lucca United, storico SLO in rappresentanza dei tifosi.



"Prosegue – si legge in una note del Comune – così il percorso avviato dall'amministrazione comunale dopo il fallimento della Lucchese 1905 srl, con l'obiettivo di garantire continuità al calcio cittadino. Il recente via libera della FIGC – che ha concesso a Lucca la possibilità di iscrivere una nuova società al campionato di Eccellenza in sovrannumero – ha rappresentato un passaggio decisivo, permettendo al Comune di attivare in tempi rapidi un iter pubblico, trasparente e rispettoso delle regole federali. Con la chiusura del bando si compie oggi un nuovo passo avanti per restituire a Lucca una squadra, nel segno del profondo legame che unisce la città ai colori rossoneri".

La commissione individuerà nei prossimi giorni, tramite uno studio approfondito e colloqui mirati, la proposta ritenuta più idonea, solida e sostenibile, consentendo così al sindaco di procedere con la lettera di accreditamento in FIGC per la nuova compagine societaria, come previsto dall'iter indicato dagli organi preposti.