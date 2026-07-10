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Anche Sirbu e Ferrante ufficialmente in rossonero

sabato, 11 luglio 2026, 09:30

Continuano le ufficializzazioni in casa rossonera: la società ha reso noto che anche Sirbu e Ferrante sono ora a tutti gli effetti giocatori della Lucchese. Sono già undici, nel complesso, gli arrivi.

Esterno d’attacco moldavo classe 1999, Dorin Sirbu ha legato finora l’intera carriera alla Flaminia CivitaCastellana, club con cui ha esordito in prima squadra nella stagione 2018/19. In sette stagioni ha collezionato 200 presenze, realizzando 66 reti e 35 assist, affermandosi come uno dei punti di riferimento della formazione laziale.Nell’ultima stagione ha disputato 34 gare di campionato, mettendo a segno 11 gol e contribuendo al raggiungimento dei playoff da parte della Flaminia CivitaCastellana.

Centrocampista classe 2003, nato a Roma, Mirco Ferrante è cresciuto nei settori giovanili di Roma e Lazio. Con i biancocelesti completa il percorso fino alla Primavera 2, prima di trasferirsi alla Ternana, dove disputa il campionato Primavera e viene più volte convocato in prima squadra, sia in Serie B sia in Coppa Italia.Nella stagione 2023/24 debutta in Serie D con l’Avezzano, per poi approdare al Trastevere, club con cui ha disputato le ultime due stagioni. Nell’annata appena conclusa ha collezionato 28 presenze in campionato, 26 delle quali da titolare, mettendo a segno una rete.