Anche Sirbu e Ferrante ufficialmente in rossonero

Porta Elisa News
sabato, 11 luglio 2026, 09:30
Continuano le ufficializzazioni in casa rossonera: la società ha reso noto che anche Sirbu e Ferrante sono ora a tutti gli effetti giocatori della Lucchese. Sono già undici, nel complesso, gli arrivi.
Esterno d’attacco moldavo classe 1999, Dorin Sirbu ha legato finora l’intera carriera alla Flaminia CivitaCastellana, club con cui ha esordito in prima squadra nella stagione 2018/19. In sette stagioni ha collezionato 200 presenze, realizzando 66 reti e 35 assist, affermandosi come uno dei punti di riferimento della formazione laziale.Nell’ultima stagione ha disputato 34 gare di campionato, mettendo a segno 11 gol e contribuendo al raggiungimento dei playoff da parte della Flaminia CivitaCastellana.
Centrocampista classe 2003, nato a Roma, Mirco Ferrante è cresciuto nei settori giovanili di Roma e Lazio. Con i biancocelesti completa il percorso fino alla Primavera 2, prima di trasferirsi alla Ternana, dove disputa il campionato Primavera e viene più volte convocato in prima squadra, sia in Serie B sia in Coppa Italia.Nella stagione 2023/24 debutta in Serie D con l’Avezzano, per poi approdare al Trastevere, club con cui ha disputato le ultime due stagioni. Nell’annata appena conclusa ha collezionato 28 presenze in campionato, 26 delle quali da titolare, mettendo a segno una rete.
domenica, 12 luglio 2026, 07:24
La società rossonera è sulle sue tracce ormai da almeno due settimane ed ha puntato su lui convintamente per dare a mister Bernardini un attaccante centrale di prim'ordine. L'affare sembra ora alle battute conclusive, a maggior ragione dopo che il Livorno ha confermato che non rinnoverà
sabato, 11 luglio 2026, 14:39
Non si fermano le ufficializzazioni dei nuovi arrivi in casa rossonera: in giornata è arrivata la conferma che Alessandro Berardi, Francesco Mele e Mattia Suriano sono tre nuovi giocatori della Lucchese: ora tutte le attenzioni sono sull'attacco e su un altro portiere
sabato, 11 luglio 2026, 11:44
Nuovo rinforzo per la difesa rossonera: è in arrivo l'esterno sinistro Tommaso Benvenuti, classe 2006. Originario di San Marino dove ha esordito anche nella Nazionale maggiore, è un prodotto del vivaio del Sassuolo con cui ha disputato due campionati. Attesa per gli sviluppi su Dionisi
venerdì, 10 luglio 2026, 14:53
Dopo la raffica dei giorni scorsi, ecco altri tre rossoneri che sono stati ufficializzati dalla società con una nota: si tratta di Lorusso, Biasol e Massari, destinati a rinforzare attacco e difesa della squadra di mister Bernardini