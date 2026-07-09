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Lucchese, ufficiali tre nuovi arrivi

giovedì, 9 luglio 2026, 14:41

Tre nuovi innesti: ecco l'ufficialità. la Lucchese dà il benvenuto a Gabriele Kernezo, Valerio Labriola e Giacomo Baldari, tra i nuovi protagonisti della stagione che va a cominciare e lo fa attraverso una nota sui propri canali supportata da una originale grafica in cui i tre nuovi arrivi sono dipinti come guerrieri e personaggi medievali con Lucca come sfondo. Si tratta di tre innesti di alta qualità, che da ora sono a disposizione di mister Bernardini a tutti gli effetti.

Gabriele Kernezo, esterno d’attacco classe 1997, arriva alla Lucchese dalla Nocerina.La sua carriera tra i grandi inizia nella stagione 2017/18 in Serie D con la Sangiovannese, dopo l’esperienza nella Primavera del Pisa. Nel 2018 debutta in Serie C con la Sambenedettese, prima di fare ritorno in Serie D con il San Donato Tavarnelle, dove rimane per quasi due anni. Prosegue la propria esperienza nel girone E di Serie D vestendo la maglia dello Scandicci nelle stagioni 2020/21 e 2021/22, per poi tornare tra i professionisti nel 2022/23 con l’Aquila Montevarchi. Successivamente veste le maglie di Piacenza, Follonica Gavorrano, Matera e, nell’ultima stagione, della Nocerina. Nel campionato appena concluso ha totalizzato 27 presenze, 5 gol e 2 assist, venendo impiegato sia come esterno d’attacco sia come esterno a tutta fascia.

Valerio Labriola, centrocampista classe 2001, è cresciuto nel settore giovanile del Napoli, con cui arriva fino alla formazione Primavera. Nel 2020 si trasferisce in prestito alla Fermana, dove debutta tra i professionisti.Rientrato al Napoli, ha l’opportunità di essere convocato in panchina per due gare di UEFA Europa League prima del trasferimento al Taranto, con cui disputa due stagioni da titolare in Serie C. Rimane in terza serie anche nella stagione 2023/24, dividendosi tra Giugliano e Brindisi, prima di approdare alla Sarnese nell’estate del 2024.Nell’ultima stagione ha contribuito alla vittoria dei playoff del girone H di Serie D da parte della Paganese, collezionando 33 presenze, 7 gol e 5 assist.

Giacomo Baldari è un centrocampista centrale nato il 18 dicembre 2007. Baldari è cresciuto nel settore giovanile romano della Boreale prima di trasferirsi, all’età di 15 anni, al Trastevere, società con la quale ha completato il percorso nel vivaio fino all’esordio in prima squadra nella scorsa stagione. Nel campionato 2025/26 ha