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Abbattimento torri faro, c'è il via libera al progetto esecutivo

lunedì, 6 luglio 2026, 15:38

“Le torri faro del Porta Elisa presentano delle criticità non più sanabili e pertanto ai fini dell’ottenimento dell’agibilità dello stadio per la stagione sportiva 2026-2027 necessitano urgentemente di essere demolite”: ecco la motivazione che ha spinto il Comune di Lucca a emettere prima una delibera di giunta e poi una determina dirigenziale volte a provvedere alla demolizione delle stesse. La spesa totale per l'abbattimento delle quattro torri è pari a 170mila euro come si può verificare dalla determina resa pubblica e che contiene il via libera al progetto esecutivo per l'abbattimento.

Le operazioni dovrebbe iniziare già nelle prossime settimane per concludersi all'inizio della nuova stagione sportiva. La Lega Nazionale Dilettanti, nelle scorse settimane, aveva messo nero su bianco la non obbligatorietà della presenza dell'impianto di illuminazione per le gare di Serie D. Dunque, la stagione 2026-2027 sarà disputata senza torri ma anche con l'impianto che ha ottenuto il via libera della Commissione di Vigilanza.