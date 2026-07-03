Abbattimento torri faro, c'è il via libera al progetto esecutivo

Porta Elisa News
lunedì, 6 luglio 2026, 15:38
“Le torri faro del Porta Elisa presentano delle criticità non più sanabili e pertanto ai fini dell’ottenimento dell’agibilità dello stadio per la stagione sportiva 2026-2027 necessitano urgentemente di essere demolite”: ecco la motivazione che ha spinto il Comune di Lucca a emettere prima una delibera di giunta e poi una determina dirigenziale volte a provvedere alla demolizione delle stesse. La spesa totale per l'abbattimento delle quattro torri è pari a 170mila euro come si può verificare dalla determina resa pubblica e che contiene il via libera al progetto esecutivo per l'abbattimento.
Le operazioni dovrebbe iniziare già nelle prossime settimane per concludersi all'inizio della nuova stagione sportiva. La Lega Nazionale Dilettanti, nelle scorse settimane, aveva messo nero su bianco la non obbligatorietà della presenza dell'impianto di illuminazione per le gare di Serie D. Dunque, la stagione 2026-2027 sarà disputata senza torri ma anche con l'impianto che ha ottenuto il via libera della Commissione di Vigilanza.
martedì, 7 luglio 2026, 13:40
L'obiettivo numero uno per difendere i pali della porta della Lucchese viene da Messina: è Andrea Giardino, classe 2008, cresciuto e di proprietà del Parma. Nella scorsa stagione Giardino si è messo in mostra sia nella prima parte con la maglia della Fidelis Andria, sia nella seconda con quella dei...
lunedì, 6 luglio 2026, 19:07
Il Dipartimento Interregionale ha reso note le date d’inizio delle competizioni relative alla Serie D: a dare il via alla stagione 2026/2027 sarà la Coppa Italia il 23 agosto, a seguire il campionato il 6 settembre e il campionato Under 19 il 12 settembre
sabato, 4 luglio 2026, 12:03
Si è virtualmente conclusa l'avventura di Ahmad Riad e la Lucchese: igiovane attaccante, lo scorso campionato protagonista e capocannoniere della formazione con 10 reti, ha trovato l'accordo con il Tau calcio. L'ufficializzazione è attesa per la prossima settimana
venerdì, 3 luglio 2026, 15:03
La società rossonera attraverso una sua nota fa sapere di aver depositato, nella prima giornata utile, tutta la documentazione per l'iscrizione al torneo ultimando gli adempimenti formali a tempo di record