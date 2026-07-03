Serie D, campionato al via il 6 settembre

Altri articoli in Porta Elisa News

martedì, 7 luglio 2026, 13:40

L'obiettivo numero uno per difendere i pali della porta della Lucchese viene da Messina: è Andrea Giardino, classe 2008, cresciuto e di proprietà del Parma. Nella scorsa stagione Giardino si è messo in mostra sia nella prima parte con la maglia della Fidelis Andria, sia nella seconda con quella dei...

lunedì, 6 luglio 2026, 15:38

Le torri faro del Porta Elisa presentano delle criticità non più sanabili e ai fini dell’ottenimento dell’agibilità dello stadio per la stagione sportiva 2026-2027 necessitano urgentemente di essere demolite: ecco il via libera al progetto esecutivo che prevede 170mila euro di costi

sabato, 4 luglio 2026, 12:03

Si è virtualmente conclusa l'avventura di Ahmad Riad e la Lucchese: igiovane attaccante, lo scorso campionato protagonista e capocannoniere della formazione con 10 reti, ha trovato l'accordo con il Tau calcio. L'ufficializzazione è attesa per la prossima settimana

venerdì, 3 luglio 2026, 15:03

La società rossonera attraverso una sua nota fa sapere di aver depositato, nella prima giornata utile, tutta la documentazione per l'iscrizione al torneo ultimando gli adempimenti formali a tempo di record