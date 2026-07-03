Mercato, per la porta la priorità è Giardino

Porta Elisa News
martedì, 7 luglio 2026, 13:40
L'obiettivo numero uno per difendere i pali della porta della Lucchese viene da Messina: è Andrea Giardino, classe 2008, cresciuto e di proprietà del Parma. Nella scorsa stagione Giardino si è messo in mostra sia nella prima parte con la maglia della Fidelis Andria, sia nella seconda con quella dei siciliani.
La società è sulle sue tracce ormai da settimane e rimane la prima scelta per andare a dare sicurezza al reparto difensivo: sono attese novità nei prossimi giorni. Se la trattativa, comunque in stato avanzato, non dovesse andare in porto, resta comunque la volontà di affidare la porta ad un under.
lunedì, 6 luglio 2026, 19:07
Il Dipartimento Interregionale ha reso note le date d’inizio delle competizioni relative alla Serie D: a dare il via alla stagione 2026/2027 sarà la Coppa Italia il 23 agosto, a seguire il campionato il 6 settembre e il campionato Under 19 il 12 settembre
lunedì, 6 luglio 2026, 15:38
Le torri faro del Porta Elisa presentano delle criticità non più sanabili e ai fini dell’ottenimento dell’agibilità dello stadio per la stagione sportiva 2026-2027 necessitano urgentemente di essere demolite: ecco il via libera al progetto esecutivo che prevede 170mila euro di costi
sabato, 4 luglio 2026, 12:03
Si è virtualmente conclusa l'avventura di Ahmad Riad e la Lucchese: igiovane attaccante, lo scorso campionato protagonista e capocannoniere della formazione con 10 reti, ha trovato l'accordo con il Tau calcio. L'ufficializzazione è attesa per la prossima settimana
venerdì, 3 luglio 2026, 15:03
La società rossonera attraverso una sua nota fa sapere di aver depositato, nella prima giornata utile, tutta la documentazione per l'iscrizione al torneo ultimando gli adempimenti formali a tempo di record