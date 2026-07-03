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Mercato, per la porta la priorità è Giardino

martedì, 7 luglio 2026, 13:40

L'obiettivo numero uno per difendere i pali della porta della Lucchese viene da Messina: è Andrea Giardino, classe 2008, cresciuto e di proprietà del Parma. Nella scorsa stagione Giardino si è messo in mostra sia nella prima parte con la maglia della Fidelis Andria, sia nella seconda con quella dei siciliani.

La società è sulle sue tracce ormai da settimane e rimane la prima scelta per andare a dare sicurezza al reparto difensivo: sono attese novità nei prossimi giorni. Se la trattativa, comunque in stato avanzato, non dovesse andare in porto, resta comunque la volontà di affidare la porta ad un under.