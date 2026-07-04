Mercato, la Lucchese non si ferma

Porta Elisa News
mercoledì, 8 luglio 2026, 08:15
La campagna acquisti in casa rossonera non pare per niente terminata: dopo la raffica di annunci delle scorse settimane, all'orizzonte stanno prendendo corpo altre trattative, alcune clamorose, come quella che potrebbe portare alla Lucchese il bomber e capitano del Livorno Federico Dionisi.
Ma il direttore Gianni e il consulente Albanesi sono al lavoro per assicurarsi anche un altro attaccante di peso (circola il nome di Matteo Menghi lo scorso campionato al Legnago) ed altri giocatori in grado di far spiccare il volo alla formazione allenata da mister Bernardini. In porta, oltre a Andrea Giardini del Parma c'è l'obiettivo Gioele Vespier, classe 2008, lo scorso anno nel Saluzzo dove ha disputato 20 gare.
martedì, 7 luglio 2026, 13:40
L'obiettivo numero uno per difendere i pali della porta della Lucchese viene da Messina: è Andrea Giardino, classe 2008, cresciuto e di proprietà del Parma. Nella scorsa stagione Giardino si è messo in mostra sia nella prima parte con la maglia della Fidelis Andria, sia nella seconda con quella dei...
lunedì, 6 luglio 2026, 19:07
Il Dipartimento Interregionale ha reso note le date d’inizio delle competizioni relative alla Serie D: a dare il via alla stagione 2026/2027 sarà la Coppa Italia il 23 agosto, a seguire il campionato il 6 settembre e il campionato Under 19 il 12 settembre
lunedì, 6 luglio 2026, 15:38
Le torri faro del Porta Elisa presentano delle criticità non più sanabili e ai fini dell’ottenimento dell’agibilità dello stadio per la stagione sportiva 2026-2027 necessitano urgentemente di essere demolite: ecco il via libera al progetto esecutivo che prevede 170mila euro di costi
sabato, 4 luglio 2026, 12:03
Si è virtualmente conclusa l'avventura di Ahmad Riad e la Lucchese: igiovane attaccante, lo scorso campionato protagonista e capocannoniere della formazione con 10 reti, ha trovato l'accordo con il Tau calcio. L'ufficializzazione è attesa per la prossima settimana