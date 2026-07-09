Lucchese scatenata, ufficializzati altri tre colpi

Porta Elisa News
giovedì, 9 luglio 2026, 18:37
Tre più tre: a distanze di poche ore la Lucchese, dopo aver ufficializzato gli arrivi di Labriola, Baldari e Kernezo, annuncia quelli di Cadili, Zitelli e Vespier che vanno a rinforzare il reparto difensivo, a conferma di un mercato letteralmente scoppiettante. E i giochi, va detto, non sono ancora finiti.
Andrea Cadili, difensore centrale di piede mancino, è nato in Sardegna, a San Gavino Monreale, il 5 giugno 1999.Cresciuto nel settore giovanile del Cagliari, nella stagione 2019/20 fa il suo esordio tra i grandi vincendo subito il campionato di Serie D con il Foggia. Nella stagione successiva è in Serie C con l’Olbia, per poi tornare in Serie D con le maglie di Acireale e Lamezia Terme, centrando in entrambi i casi la qualificazione ai playoff. Nel 2023 torna in Serie C per vestire le maglie di Casertana, AZ Picerno e Sorrento. Nella stagione 2024/25 contribuisce a portare la Folgore Caratese ai playoff di Serie D, mentre nell’ultima stagione vince il girone I di Serie D con la maglia del Savoia totalizzando 27 presenze in campionato e 1 gol nella Poule Scudetto.
Emiliano Zitelli è un terzino sinistro nato il 6 ottobre 2006. Cresciuto nel settore giovanile della Tor Tre Teste, all’età di 15 anni viene chiamato dalla Triestina, per poi terminare la trafila delle giovanili nel Latina. La stagione appena conclusa è stata la sua prima tra i grandi, totalizzando 31 presenze e 4 assist con la maglia del Trastevere.
Gioele Vespier è un portiere, nato il 14 luglio 2008. Cresciuto nel Fossano, nell’ultima stagione ha realizzato la sua prima annata in prima squadra vestendo la maglia del Saluzzo, club con il quale ha fatto 20 presenze in Serie D, tutte da titolare.
domenica, 12 luglio 2026, 07:24
La società rossonera è sulle sue tracce ormai da almeno due settimane ed ha puntato su lui convintamente per dare a mister Bernardini un attaccante centrale di prim'ordine. L'affare sembra ora alle battute conclusive, a maggior ragione dopo che il Livorno ha confermato che non rinnoverà
sabato, 11 luglio 2026, 14:39
Non si fermano le ufficializzazioni dei nuovi arrivi in casa rossonera: in giornata è arrivata la conferma che Alessandro Berardi, Francesco Mele e Mattia Suriano sono tre nuovi giocatori della Lucchese: ora tutte le attenzioni sono sull'attacco e su un altro portiere
sabato, 11 luglio 2026, 11:44
Nuovo rinforzo per la difesa rossonera: è in arrivo l'esterno sinistro Tommaso Benvenuti, classe 2006. Originario di San Marino dove ha esordito anche nella Nazionale maggiore, è un prodotto del vivaio del Sassuolo con cui ha disputato due campionati. Attesa per gli sviluppi su Dionisi
sabato, 11 luglio 2026, 09:30
Continuano le ufficializzazioni in casa rossonera: la società ha reso noto che anche Sirbu e Ferrante sono ora a tutti gli effetti giocatori della Lucchese. Sono già undici, nel complesso, gli arrivi già a disposizione di mister Bernardini