Lucchese, ufficializzati altri tre acquisti

Porta Elisa News
venerdì, 10 luglio 2026, 14:53
Dopo la raffica dei giorni scorsi, ecco altri tre rossoneri che sono stati ufficializzati dalla società con una nota: si tratta di Lorusso, Biasol e Massari, destinati a rinforzare attacco e difesa della squadra di mister Bernardini
Attaccante esterno classe 1996, nato a Roma il 27 luglio, Davide Lorusso arriva alla Lucchese dopo aver conquistato il titolo di capocannoniere nazionale della Serie D grazie alle 25 reti messe a segno nell’ultimo campionato con il Trastevere.Cresciuto calcisticamente nel club romano, veste ininterrottamente la maglia del Trastevere dal 2015 al 2021, affermandosi come uno dei migliori attaccanti della categoria. Nella stagione 2021/22 si trasferisce all’Ostiamare, mentre nel 2022/23 indossa la maglia del Follonica Gavorrano. L’anno successivo passa al Flaminia Civita Castellana, prima di fare ritorno al Trastevere nella stagione appena conclusa. Nel 2025/26, sotto la guida di mister Marco Bernardini, realizza 25 gol in 34 presenze, trascinando il Trastevere al secondo posto nel girone G di Serie D. In carriera ha collezionato complessivamente 142 reti e 58 assist in Serie D, numeri che ne fanno uno degli attaccanti più prolifici della categoria.
Eric Biasiol, difensore centrale croato classe 1997, si è formato calcisticamente nel settore giovanile del Rijeka. Nell’estate del 2017 approda in Italia, dove veste la maglia del Torviscosa nel campionato di Eccellenza Friuli Venezia Giulia.Nella stagione 2018/19 debutta in Serie D con il Montegiorgio, per poi trasferirsi al Forlì, sempre nella stessa categoria. Nel 2021/22 è tra i protagonisti della vittoria del campionato di Serie D con il Giugliano, conquistando la promozione tra i professionisti. Confermato anche nella stagione successiva, disputa da titolare il campionato di Serie C 2022/23.Nel 2023/24 continua il proprio percorso in terza serie con la maglia dell’AZ Picerno. L’annata successiva torna in Serie D indossando la maglia del Desenzano, mentre nell’ultima stagione inizia il campionato con l’Heraclea prima di approdare al Foggia, di nuovo in Serie C.
Lorenzo Massari è un esterno destro nato il 15 luglio 2007, cresciuto nel settore giovanile del Perugia. Nella stagione appena trascorsa ha esordito in Serie D con il Flaminia Civita Castellana, con cui ha totalizzato 19 presenze e 1 gol in
domenica, 12 luglio 2026, 07:24
La società rossonera è sulle sue tracce ormai da almeno due settimane ed ha puntato su lui convintamente per dare a mister Bernardini un attaccante centrale di prim'ordine. L'affare sembra ora alle battute conclusive, a maggior ragione dopo che il Livorno ha confermato che non rinnoverà
sabato, 11 luglio 2026, 14:39
Non si fermano le ufficializzazioni dei nuovi arrivi in casa rossonera: in giornata è arrivata la conferma che Alessandro Berardi, Francesco Mele e Mattia Suriano sono tre nuovi giocatori della Lucchese: ora tutte le attenzioni sono sull'attacco e su un altro portiere
sabato, 11 luglio 2026, 11:44
Nuovo rinforzo per la difesa rossonera: è in arrivo l'esterno sinistro Tommaso Benvenuti, classe 2006. Originario di San Marino dove ha esordito anche nella Nazionale maggiore, è un prodotto del vivaio del Sassuolo con cui ha disputato due campionati. Attesa per gli sviluppi su Dionisi
sabato, 11 luglio 2026, 09:30
Continuano le ufficializzazioni in casa rossonera: la società ha reso noto che anche Sirbu e Ferrante sono ora a tutti gli effetti giocatori della Lucchese. Sono già undici, nel complesso, gli arrivi già a disposizione di mister Bernardini