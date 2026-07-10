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Mercato: firmano Berardi, Mele e Suriano

sabato, 11 luglio 2026, 14:39

Non si fermano le ufficializzazioni dei nuovi arrivi in casa rossonera: in giornata è arrivata la conferma che Alessandro Berardi, Francesco Mele e Mattia Suriano sono tre nuovi giocatori della Lucchese: ora tutte le attenzioni sono sull'attacco e su un altro portiere che dovrebbe essere comunque Giardino, scuola Parma.

Difensore centrale classe 2002, nato a Roma il 12 aprile, Alessandro Berardi esordisce in prima squadra con il Monterosi nella stagione 2020/21, annata conclusa dal club con la vittoria del campionato di Serie D e la promozione tra i professionisti.Successivamente veste le maglie di Ostiamare e Trastevere, sempre in Serie D, prima di trasferirsi nell’estate del 2024 all’Orvietana. Chiude l’ultima stagione con il club umbro collezionando 32 presenze e 2 reti in Serie D.

Francesco Mele è un centrocampista centrale classe 1998, nato a Chieti. Cresciuto nei settori giovanili di Pescara e Torino, fa l’esordio in Serie D nella stagione 2017/18 con la maglia del Francavilla.Dopo due stagioni si trasferisce al San Nicolò Notaresco, sempre in Serie D, categoria nella quale veste anche le maglie di Vastogirardi, Carpi, Chieti, Gladiator, Cassino e Gelbison. Proviene dall’Heraclea, club con cui ha militato nell’ultima stagione, nel girone H di Serie D.

Mattia Suriano è un centrocampista nato il 3 agosto 2007 a Canosa di Puglia. Cresciuto nei settori giovanili di Fidelis Andria e Bari, nella stagione 2025/26 è stato capitano della Primavera dell’Audace Cerignola e aggregato spesso in prima squadra.