Mercato: firmano Berardi, Mele e Suriano

Porta Elisa News
sabato, 11 luglio 2026, 14:39
Non si fermano le ufficializzazioni dei nuovi arrivi in casa rossonera: in giornata è arrivata la conferma che Alessandro Berardi, Francesco Mele e Mattia Suriano sono tre nuovi giocatori della Lucchese: ora tutte le attenzioni sono sull'attacco e su un altro portiere che dovrebbe essere comunque Giardino, scuola Parma.
Difensore centrale classe 2002, nato a Roma il 12 aprile, Alessandro Berardi esordisce in prima squadra con il Monterosi nella stagione 2020/21, annata conclusa dal club con la vittoria del campionato di Serie D e la promozione tra i professionisti.Successivamente veste le maglie di Ostiamare e Trastevere, sempre in Serie D, prima di trasferirsi nell’estate del 2024 all’Orvietana. Chiude l’ultima stagione con il club umbro collezionando 32 presenze e 2 reti in Serie D.
Francesco Mele è un centrocampista centrale classe 1998, nato a Chieti. Cresciuto nei settori giovanili di Pescara e Torino, fa l’esordio in Serie D nella stagione 2017/18 con la maglia del Francavilla.Dopo due stagioni si trasferisce al San Nicolò Notaresco, sempre in Serie D, categoria nella quale veste anche le maglie di Vastogirardi, Carpi, Chieti, Gladiator, Cassino e Gelbison. Proviene dall’Heraclea, club con cui ha militato nell’ultima stagione, nel girone H di Serie D.
Mattia Suriano è un centrocampista nato il 3 agosto 2007 a Canosa di Puglia. Cresciuto nei settori giovanili di Fidelis Andria e Bari, nella stagione 2025/26 è stato capitano della Primavera dell’Audace Cerignola e aggregato spesso in prima squadra.
domenica, 12 luglio 2026, 07:24
La società rossonera è sulle sue tracce ormai da almeno due settimane ed ha puntato su lui convintamente per dare a mister Bernardini un attaccante centrale di prim'ordine. L'affare sembra ora alle battute conclusive, a maggior ragione dopo che il Livorno ha confermato che non rinnoverà
sabato, 11 luglio 2026, 11:44
Nuovo rinforzo per la difesa rossonera: è in arrivo l'esterno sinistro Tommaso Benvenuti, classe 2006. Originario di San Marino dove ha esordito anche nella Nazionale maggiore, è un prodotto del vivaio del Sassuolo con cui ha disputato due campionati. Attesa per gli sviluppi su Dionisi
sabato, 11 luglio 2026, 09:30
Continuano le ufficializzazioni in casa rossonera: la società ha reso noto che anche Sirbu e Ferrante sono ora a tutti gli effetti giocatori della Lucchese. Sono già undici, nel complesso, gli arrivi già a disposizione di mister Bernardini
venerdì, 10 luglio 2026, 14:53
Dopo la raffica dei giorni scorsi, ecco altri tre rossoneri che sono stati ufficializzati dalla società con una nota: si tratta di Lorusso, Biasol e Massari, destinati a rinforzare attacco e difesa della squadra di mister Bernardini