Mercato, Antoni va al Livorno

sabato, 12 luglio 2025, 07:29

Nella giornata di ieri la commissione nominata dal Comune di Lucca ha cominciato ad esaminare le domande pervenute al protocollo entro le 14 di giovedì scorso. I commissari hanno visionato la documentazione prima di tutto per verificare, a cominciare dagli assegni circolari a garanzia dei 150mila euro, se tutto era...

giovedì, 10 luglio 2025, 16:17

Il consiglio federale della Figc ha confermato di aver avviato l’iter per far ripartire dall’Eccellenza le squadre di Ferrara, Lucca e Torre del Greco: chiesti importi differenziati in base alla importanza calcistica della piazza

giovedì, 10 luglio 2025, 14:52

Alle ore 14 di oggi, a Palazzo Orsetti sono arrivate quattro manifestazioni di interesse. Domattina al via la commissione che dovrà giudicare le proposte: ecco chi la compone, c'è anche l'ex presidente della Lega di Serie A Lorenzo Casini

giovedì, 10 luglio 2025, 08:44

Scade quest'oggi, alle ore 14, il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse per far ripartire il calcio a Lucca indetto dal Comune nei giorni scorsi. L'incertezza è massima sul numero dei possibili partecipanti, visto che due dei soggetti che sembravano i più interessati si sono ritirati nei giorni scorsi.