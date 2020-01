Porta Elisa News



Deoma: "Bravi, fortunati e umili"

domenica, 5 gennaio 2020, 16:31

Daniele Deoma è stremato a fine gara, quasi l'avesse giocata. La partita è stata davvero molto tesa e combattuta sino all'ultimo istante: "Dopo le feste è sempre complicato riprendere il filo del discorso, venivamo da cinque vittorie consecutive ma l'obiettivo non cambia, dobbiamo fare un campionato dignitoso e onorare questa maglia, dando sempre il massimo come abbiamo fatto dall'inizio. I giovani? Stanno crescendo molto e sono convinto che alcuni di loro li troveremo in alto, ma è l'ambiente che sta fortificano la squadra".

"Oggi voglio menzionare anche la stampa che ha creduto in questo lavoro, quanto ai tifosi è la diciottesima volta che la Lucchese gioca in casa, vincere ci fa ancora più piacere sapendo che rifaranno centinaia di chilometri con il sorriso. Gli obiettivi? La classifica parla chiaro, ma per tutto quello che è successo a Lucca in questi anni è bene stare con i piedi per terra: dobbiamo crescere come società e come squadra voglio che dia l'anima. Lucchese più da trasferta? Oggi nelle ripartenze siamo stati devastanti e con Iadaresta che ha tenuto palla, preso tantissimi falli, fatto salire la squadra. Oggi abbiamo incontrato una grande squadra allenata da un allenatore come Morgia, come lui non ce ne sono. Siamo stati bravi, fortunati e umili".