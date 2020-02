Lucchese-Casale: 1-1 al 48' st

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 8 febbraio 2020, 15:49

Scontro diretto con il Casale: la Lucchese è prima in classifica, i piemontesi sono solo tre punti sotto. La probabile formazione: ballottaggio tra Nolé e Lionetti a centrocampo

sabato, 8 febbraio 2020, 14:48

Il tecnico presenta la gara con i piemontesi: "Le sorti della partita dipenderanno principalmente da noi, dal nostro atteggiamento e dall’approccio. Chi scenderà in campo dovrà dare il massimo, spero ci sia tanta gente al Porta Elisa"

venerdì, 7 febbraio 2020, 16:08

Presentato il nuovo logo e la nuova maglia, decisamente originale, per celebrare i 115 anni di storia che cadranno il prossimo 25 maggio. La nuova divisa esordirà con il Casale e sarà in vendita in tiratura limitata

venerdì, 7 febbraio 2020, 08:20

La compagine piemontese ha 38 punti e viene dal pareggio interno per 1-1 contro il Borgosesia, con il gol dei nerostellati che è stato segnato dal neo acquisto Di Renzo, arrivato a dicembre dalla Pro Sesto. Buglio padre e figlio, protagonisti in Piemonte, vogliono lasciare il segno