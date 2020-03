Porta Elisa News



Lucchese-Prato, si gioca domenica

martedì, 3 marzo 2020, 09:39

Lucchese-Prato si giocherà regolarmente domenica prossima, così come previsto dal calendario: lo comunica il Dipartimento Interregionale, che, preso atto del Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri dell’1 marzo 2020, ha disposto il rinvio di tutte le gare in programma domenica 8 marzo per i gironi B C D oltre che delle gare Vado-Seravezza del girone A e San Marino-Vastogirardi del girone F. Dunque il girone A, quello dei rossoneri, salvo che per una gara, sarà regolarmente in campo.

E' stato inoltre stabilito il seguente calendario dei recuperi di tutte le gare rinviate: mercoledì 11 marzo le gare non disputate il 23 Febbraio relative ai gironi A e D (25^ giornata), ovvero Caronnese – Verbania

Domenica 15 marzo, invece, si disputeranno le gare non giocate l’1 marzo relative ai gironi A e D (26^ giornata), tra cui Fosssano-Lucchese. Le società che hanno calciatori convocati con la Rappresentativa Serie D che parteciperà alla Viareggio Cup 2020, potranno chiedere autonomamente il rinvio della gara osservando le modalità stabilite da un altro specifico comunicato ufficiale