Mister Buglio: "Abbiamo lottato per tutta la gara e siamo stati premiati"

domenica, 9 febbraio 2020, 16:58

Mister Buglio è soddisfatto della gara e parla anche dell'emozione di giocare in uno stadio importante come il "Porta Elisa"."Sapevamo che lo stadio era uno stadio importante e la Lucchese è una società ricca di storia e dal grande blasone, è stato certamente un piacere giocare in una piazza del genere e spero di potere ripetere un'esperienza. Abbiamo lottato tutta la partita e siamo stati premiati, giocavamo con la capolista ma siamo stati attenti in ogni zona del campo e siamo riusciti a fare la partita che avevamo preparato".

"La Lucchese è una squadra tosta e ben strutturata con ottime individualità, merita sicuramente la posizione di classifica e per noi questo è stato un risultato importante. Per noi partita difficile anche per i lutti che ci hanno colpito recentemente, ringrazio i tifosi rossoneri che hanno salutato il nostro tifoso recentemente scomparso".