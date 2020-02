Porta Elisa News



Monaco: "Mercato chiuso, ora concentriamoci sulla volata da qui al 3 maggio"

sabato, 1 febbraio 2020, 13:29

di diego checchi

Mister Monaco nel corso della conferenza stampa che precede la delicata gara contro la Sanremese, fa un po’ il punto della situazione degli infortunati e parla anche dell’ultimo arrivato Lionetti: "Lionetti è già a disposizione ed è convocato per domani. Ha fatto l’allenamento ieri e oggi, è un giovane che ci può dare una mano, ha una discreta dinamicità ed è in forma visto che si è sempre allenato. A parte i lungodegenti Gallon e Ligorio, che spero possano cominciare a fare concorrenza ai compagni dalla settimana prossima, stanno tutti bene e adesso abbiamo tante scelte, posso sbagliare solo io. Per domani sarà convocato Matteoni, mentre Gueye e Pardini no per una questione tecnica. Chiaramente avendo a disposizione tutto il gruppo qualcuno deve rimanere a casa, a livello personale uno ci può rimanere male ma bisogna che tutti tengano a mente che l’obiettivo è il bene della Lucchese, e ieri il presidente Russo e il direttore Deoma lo hanno spiegato bene ai ragazzi”.

Cosa ci dice dell’avversario di turno?

“La Sanremese è la squadra che più mi aveva impressionato nel girone di andata. È stata costruita per stare in cima anche se adesso attraversa un periodo non brillante, più che altro come risultati. Ho visto le ultime partite e stanno facendo delle buone prestazioni, solo non riescono a concretizzare. Ad esempio contro il Vado hanno perso 3 a 0 ma avevano avuto 5 o 6 buone occasioni mentre poi hanno subito gol su episodi. Insomma, quella di domani darà una partita difficile, noi andiamo là per fare bene e cercare di continuare la nostra marcia”.

Avete parlato dell’approccio alla partita, che non dovrà essere lo stesso di domenica scorsa?

“Certo, ne abbiamo parlato. Contro il Ghiviborgo non abbiamo avuto un buon approccio ma senza un motivo specifico, tant’è che contro il Real FQ e anche contro il Borgosesia avevamo fatto bene nei primi minuti. Comunque è chiaro che non possiamo permetterci di fare gare così”.

Con il rinforzo a centrocampo potrebbe proporre il 3-5-2?

“Adesso abbiamo 4 over per 2 posti, ma nulla vieta che si possa giocare a 3 a centrocampo, dipende da tante variabili tra cui anche il discorso quote. L’importante è che i ragazzi si facciano sempre trovare pronti. Non sono i moduli che vincono le partite, dipende dagli uomini e dall’interpretazione, domenica scorsa chi è entrato ha dato una scossa importante”.

È soddisfatto del mercato? Contento che si sia chiuso?

“Avevamo bisogno di un over a centrocampo ed è arrivato per cui sono soddisfatto, Principi non lo conosco, arriva martedì, so che è un esterno offensivo veloce, ma nulla più. Adesso che il mercato è chiuso possiamo tutti concentrarci sulla tirata che ci aspetta fino al 3 maggio”.