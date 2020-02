Porta Elisa News



Nannelli, che gol!

domenica, 2 febbraio 2020, 17:27

Ecco le pagelle dei rossoneri al termine della gara esterna contro la Sanremese.

Coletta 6 – non ha colpe sul gol, per il resto non ha un gran da fare.

Bartolomei 6 – soffre molto la velocità di Spinosa nel primo tempo, e manca di precisione di fase offensiva ma tiene botta specialmente sul finale quando la Sanramese cerca il pareggio.

Lici 5 – alla prima da titolare dopo l'infortunio non riesce a contenere il diretto avversario e Monaco lo sostituisce nell'intervallo.

Cruciani 7 - sempre tra i migliori in campo, copre tutto il campo e i suoi calci da fermo creano sempre apprensione nella difesa ligure.

Papini 7 – non sbaglia praticamente niente nemmeno oggi.

Benassi 7 – dalle sue parti non si passa mai.Nannelli 7,5 - si muove molto e riesce a mettere qualche buon cross, ma è un capolavoro il gol che regala la vittoria ai rossoneri.

Meucci 7 - la solita prestazione gagliarda impreziosita da un gran gol.Iadaresta 6,5 – non riceve molti palloni giocabili ma è suo l'assist per il gol di Meucci.

Fazzi 5,5 – si impegna ma non incide, esce a fine primo tempo.

Vignali 5 – in ombra per tutto il primo tempo, lascia il posto a Remorini nella ripresa.

Bitep 6 – entra bene in partita e lotta come un leone, da una sua iniziativa scaturisce il gol del 1 a 1 di Meucci.

Soldati 6,5 – partita attenta senza sbavature.

Remorini 6,5 – riesce a saltare l'uomo più di una volta e sul finale, al termine di una lunga sgroppata, serve la palla del 2 a 1 a Nannelli.