Remorini: "Dobbiamo capire quando si deve buttare via la palla"

domenica, 9 febbraio 2020, 16:47

Matteo Remorini mastica per un pari, tutto sommato evitabile: "Si racconta difficilmente questa partita, perché si è persa all'ultimo secondo, dobbiamo avere più testa e capire quando si deve buttare la palla fuori dallo stadio o rischiare. Nel secondo tempo ci siamo abbassati troppo, sapevamo che ci venivano a fare la guerra. Dobbiamo ripartire dalla grinta del primo tempo e non perdere la testa. Non cambia nulla, la classifica è corta, ce la giocheremo all'ultimo con altre squadre e abbiamo lo scontro diretto in casa con il Prato, ma dobbiamo essere più bravi a ripartire anziché rimanere a difendere. E' un problema più mentale che fisico".

Giorgio Lionetti, protagonista sia nell'azione del rigore che per tutta la gara che era il suo esordio: "C'è rammarico, brucia prendere un gol così, ma dobbiamo ripartire e continuare a andare avanti. Ora concentriamoci sulla prossima partita. E' ancora lunga e bisogna andare avanti. La classifica del resto dimostrava il valore del Casale, sapevamo che sarebbe stata una partita importante e non facile. Dispiace ma bisogna ripartire da quello che siamo, ovvero un grande gruppo, siamo una squadra importante che può fare bene. Il campionato è lungo, continuano a lavorare pensando a noi e non agi altri".