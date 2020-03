Serie D verso un nuovo stop?

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 8 marzo 2020, 18:51

La Polizia Municipale nella serata di ieri ha svolto attività di controllo per verificare il rispetto del divieto di assembramenti e del metro di distanza fra gli avventori. L'amministrazione avvisa che da ora i controlli che portino alla verifica della mancata adozione delle misure di sicurezza porteranno alla sospensione dell'attività...

domenica, 8 marzo 2020, 09:34

Nella notte il governo Conte ha deciso nuovi provvedimenti per combattere l'emergenza Coronavirus, isolando la Lombardia e alcune altre zone del Nord. La bozza del decreto, fatta circolare in anticipo, ha gettato nel panico tantissimi abitanti e generato la caccia ai treni per andarsene.

sabato, 7 marzo 2020, 18:10

Lo storico preparatore atletico dei rossoneri fa il punto della situazione per la sosta forzata: "Cercheremo di mantenere la settimana "tipo", per non far perdere né abitudini né ritmo ai ragazzi e di recuperare lo stato di forma di quei giocatori che non sono al top.

sabato, 7 marzo 2020, 15:29

I sindaci della Piana di Lucca chiedono ai cittadini, alle associazioni sportive e agli esercizi commerciali di rispettare le misure precauzionali per contenere la diffusione del Coronavirus