Finalmente il Comune di Lucca si muove: via alla distribuzioe delle mascherine

mercoledì, 8 aprile 2020, 18:41

Partirà domani, giovedì 9 aprile e proseguirà venerdì 10, sabato 11, lunedì 13 e martedì 14 la consegna delle mascherine inviate al Comune di Lucca dalla Regione Toscana. Ogni cittadino residente nel territorio comunale riceverà una busta contenente due mascherine e le istruzioni per utilizzarle. Ogni famiglia avrà quindi più buste a disposizione a patto che tutti i componenti siano residenti a quell’indirizzo.

La consegna verrà effettuata da operatori specificatamente dedicati di Sistema Ambiente. Gli incaricati avranno un badge di riconoscimento con il logo del Comune di Lucca e di Sistema Ambiente; suoneranno due volte ad ogni abitazione per avvisare dell’arrivo ma lasceranno le buste nella cassetta delle lettere o chiederanno l’aperura del cancello o del portone degli androni per raggiungere il casellario postale dei condomini. Per informazioni si può contattare il numero del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile 0583 409061.

I volontari della Protezione Civile alla fine della giornata odierna avranno imbustato circa i due terzi delle 192mila mascherine ricevute dal Comune di Lucca e proseguiranno anche nei prossimi giorni il lavoro mentre sarà già in corso la distribuzione. I dispositivi sono infatti arrivati in pacchi da cinquanta ed è stato necessario aprirli e confezionare le buste con due mascherine in condizioni di adeguata sicurezza.