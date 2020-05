Porta Elisa News



Dal Consiglio federale arriva lo stop alla Serie D

mercoledì, 20 maggio 2020, 16:24

Da poco terminato il Consiglio federale e, in attesa delle comunicazioni ufficiali, emergono le prime certezze: la Serie D e le altre serie dilettantistiche chiudono qui la loro stagione, mentre A, B e anche C, per ora, vanno avanti. Il 28 maggio è previsto un incontro della Figc con il ministro Spadafora che dovrà chiarire l'eventuale ripresa. La stagione dovrebbe concludersi comunque entro il 20 agosto prossimo.

Quanto alla D, quello che è certo è che non tornerà in campo nessuno, come del resto si sapeva da tempo. Ora si attende la riunione della Lega Nazionale Dilettanti, prevista per venerdì prossimo. In quella sede, preso atto della chiusura dei campionati, si definiranno le promozioni e le retrocessioni. La Lucchese sembra davvero a un passo dal ritorno nei professionisti. Per quanto ci siano ancora alcuni aspetti da chiarire, in particolare sarà da capire se il Consiglio federale della Figc ha inteso dare delle linee guida per definire la chiusura dei campionati dilettantistici (sino al settore giovanile) oppure demanderà alla Lega Nazionale Dilettanti ogni valutazione in merito. Qualunque sia la scelta, appare chiaro che quanto verrà definito in sede di consiglio della LND venerdì prossimo sarà la parola finale, l'ulteriore passaggio, per la ratifica, dal Consiglio federale Figc appare una formalità.

"Come previsto – spiega il direttore generale rossonero Mario Santoro – la serie D è stata congelata e le prime dovrebbero passare nella serie superiore con la cristallizzazione delle classifiche. L'appuntamento è venerdì quando dovrebbe essere definito il tutto".