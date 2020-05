Porta Elisa News



Lucchese, si attende Gravina per festeggiare

lunedì, 11 maggio 2020, 08:56

di diego checchi

Lo spumante è in frigorifero in attesa di essere stappato per festeggiare una promozione che ormai sembra essere certa. In questo guazzabuglio che è il mondo del calcio attuale, dove ogni giorno si dice tutto e il contrario di tutto, non è mai stato messo in discussione il fatto di cristallizzare le classifiche almeno per quanto riguarda la Serie D, visto che non ci sono i presupposti per poter riprendere a giocare.

Il presidente della Figc Gabriele Gravina ratificherà tutto ciò nel consiglio federale la cui data non è ancora stata fissata, anche perché si attende in queste ore il parere del CTS sui protocolli da adottare per consentire di giocare tutti i campionati professionistici. E non è affatto escluso che anche la Serie C possa tornare in campo nonostante abbia votato per fermare il campionato con il blocco delle retrocessioni e la promozione di Monza, Vicenza e Reggina più una quarta che è stata individuata nel Carpi in virtù della più alta media ponderata del punteggio. Resta da capire quando tutti questi nodi verranno sciolti, ma la Lucchese ed i suoi dirigenti, che hanno fatto un ottimo lavoro, possono stare tranquilli, perché il primato in classifica dei rossoneri non è in discussione anche se sarebbe stato bello vincere il campionato e festeggiare sul campo.