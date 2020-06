Porta Elisa News



Deoma: "Stiamo lavorando sottotraccia"

mercoledì, 24 giugno 2020, 18:14

di diego checchi

La Lucchese sta lavorando sotto traccia e si sta preparando ad affrontare il nuovo campionato anche dal punto di vista organizzativo. Deoma, Santoro, Vichi e Russo hanno senz'altro un compito difficile non solo dal punto di vista dell'allestimento della squadra ma anche dal punto di vista della riorganizzazione della società. A breve sarà ufficializzata la nuova segretaria che con ogni probabilità sarà Debora Catastini, già segretaria del settore giovanile dell'Empoli.

Dal punto di vista del mercato, Deoma ha sottolineato: "Stiamo lavorando sotto traccia, il mercato è difficile anche perché, ufficialmente, aprirà il prossimo primo settembre. Non ci faremo trovare impreparati per l'inizio della stagione, ma bisogna fare le cose con calma e serenità per evitare di sbagliare. Posso dire che di carne al fuoco ce n'è tanta". È chiaro che il diesse non si sbilanci sui nomi, ma i profili di Convitto, Civilleri e Scalzi della Sanremese sono tra i quelli che potrebbero interessare alla Lucchese.