Porta Elisa News



Di Stefano verso il posto di vice allenatore rossonero

martedì, 30 giugno 2020, 08:21

Capitolo allenatore in seconda: ormai i giochi sembrano fatti per il ruolo di aiuto di Francesco Monaco. Si aspetterà il primo luglio quando a Oliviero Di Stefano sarà scaduto il contratto con il Livorno, dove allena gli Under 16, per annunciare ufficialmente il suo nome, a meno di clamorosi colpi di scena ormai inattesi. Dunque, per l'ex giocatore rossonero si profila un ritorno sulla panchina della Lucchese come vice allenatore, un ruolo che già ricoprì nella stagione 2012-2013, quando primo allenatore era Duccio Innocenti.

Di Stefano ha anche allenato le giovanili rossonere tra cui la formazione Berretti dove potrebbe sedersi l'attuale vice di Monaco, Toni Carruezzo. Proprio per quanto riguarda le panchine del settore giovanile, c'è attesa per l'ufficializzazione dei nomi dei quattro tecnici che guideranno le formazioni rossonere. Probabile che l'annuncio arrivi con una conferenza stampa già la prossima settimana.