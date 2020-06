Porta Elisa News



Ritiro estivo: ecco le possibili località

mercoledì, 17 giugno 2020, 17:35

di diego checchi

La Lucchese si sta muovendo su tutti i fronti anche sul luogo del ritiro per il quale si fanno i nomi delle località di Castelnuovo Garfagnana, Vagli ed il Ciocco. Vedremo quale scelta verrà fatta e soprattutto quando la squadra di Monaco partirà. Tutto dipenderà dalla data di inizio del campionato, su questo Deoma è stato chiaro: "La squadra andrà in ritiro almeno 45 giorni prima dell'inizio del campionato."

Capitolo Tarantino: Se ne sono sentite tante in queste ore ma la verità è che il giocatore beneventano non ha ancora deciso quale sarà il suo futuro e spera di farlo il prima possibile. Il giocatore non sarà confermato nella rosa 2020-2021, per lui si aprono quindi due strade: quella di continuare con il sodalizio rossonero nella veste di allenatore di una squadra del settore giovanile fra Esordienti e Giovanissimi Nazionali oppure continuare a giocare andando a vestire la maglia di una squadra dilettanti che gli possa dare spazio e stimoli per divertirsi ancora un anno. Il giocatore è ad un bivio e tra pochi giorni scioglierà le riserve. Se dovessimo scommettere un euro sul futuro di Tarantino, scommetteremo sulla prima ipotesi perchè per lui potrebbe essere l'inizio di una nuova carriera.

Per le altre tre panchine del settore giovanile tutto è ancora da definire, anche se Toni Caruezzo è vicinissimo a quella della Berretti, mentre salgono le quotazioni di Giacomo Nicheri ex Castelnuovo. Capitolo segretario sportivo: Bruno Dianda non rimarrà sicuramente alla prima squadra ma dovrebbe ricoprire il ruolo di segretario solo al settore giovanile. Per la sua sostituzione si fa con insistenza il nome di Debora Catastini, ex segretaria del settore giovanile dell'Empoli e del Pisa, oltre che segretaria della Cuoiopelli Cappiano in Serie C2. La 52enne sembra essere in pole position.