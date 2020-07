Porta Elisa News



Deoma: "Presto per fare il calciomercato"

sabato, 11 luglio 2020, 19:08

di diego checchi

Daniele Deoma è a casa, si diverte a leggere i giornali e a vedere i nomi che vengono accostati alla Lucchese. "Ne ho letti veramente tanti in questi giorni – ha sottolineato il direttore – ma molti di loro non li conosco neanche. Capisco che voi giornalisti dovete fare il vostro lavoro e che le persone vogliono sapere quali sono i nuovi arrivi e chi sarà confermato o meno dalla passata stagione. Posso dire che stiamo lavorando a 360° gradi e personalmente sarei pronto per fare non una ma tre squadre. La politica della Lucchese, però è molto chiara, siamo una società seria e fino a che le notizie non escono da me, sia sulle conferme che sulle non conferme, allora non corrispondono alla verità. Noi abbiamo informato sempre la stampa su tutto e i tifosi devono darci il tempo di fare le cose, la Lucchese sarà una squadra dignitosa e combattiva. Lo sapete che a me non piace perdere con nessuno ma è ancora troppo presto per fare il calcio mercato vero e proprio. Non si sanno ancora bene le regole, come si fa a concludere una trattativa? Ci saranno dei tempi tecnici e noi li rispetteremo".

Quando sapremo qualcosa di più?

"Non lo so quando riusciremo a mettere nero su bianco con qualche giocatore ma non c'è fretta, lo scorso anno abbiamo fatto tutto nel giro di pochi giorni, quest'anno faremo al contrario. D'altra parte non si sa nemmeno quando inizierà il campionato e vorrei ricordare che le date del calcio mercato sono posticipate dal 1° settembre al 5 ottobre".

E' vero che Nolè non rimarrà?

"Non voglio entrare nello specifico della vicenda, quando sarà il momento annunceremo tutto senza problemi. Io ho le idee chiarissime sulla Lucchese che verrà ma, ovviamente, non lo posso certamente dire alla stampa adesso, altrimenti avvantaggerei gli avversari. Ripeto, la serietà e la coerenza sono alla base del nostro progetto, punto e basta. Il nostro unico dovere è di lavorare sempre per il bene della Lucchese e state pure tranquilli che lo faremo".

E su Convitto cosa ci può dire?

"Che è un giocatore che ci piace ma non abbiamo chiuso, oggi lo danno per fatto a Lucca ma la firma sul contratto non l'ha messa. Lui è un giocatore molto attenzionato e quindi speriamo che alla fine possa venire da noi, perché è molto forte".

Sulle date del ritiro cosa ci dice?

"L'ho detto già da due mesi, la Lucchese andrà in ritiro 45 giorni prima dell'inizio del campionato e quindi ora non possiamo dare delle date certe. Aspettiamo comunicazioni dalla Lega e poi ci muoveremo di conseguenza, inutile partire a fine luglio se il campionato inizia il 20 settembre, altrimenti i giocatori non si preparano ma scoppiano".