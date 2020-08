Porta Elisa News



Iadaresta verso l'addio

sabato, 1 agosto 2020, 16:23

di diego checchi

Ormai mancano poco più di quindici giorni all'inizio del pre-ritiro in casa rossonera. La data non è ancora stata stabilita precisamente ma si parla del 17 o 18 agosto per l'inizio degli allenamenti, di conseguenza Deoma dovrà mettere quantomeno qualche altro tassello alla rosa che ad ora conta soltanto dieci elementi. È praticamente chiusa la trattativa per Roberto Convitto del Licata ma questo non significa che non possano arrivare altre due ali; si parla con insistenza di Filippo Scalzi della Sanremese e Alan Repossi della Ternana, giocatore che era di grande prospettiva ma un infortunio ne ha bloccato la crescita.Il ragazzo, dunque, potrebbe ritrovare entusiasmo e tornare quello di un tempo, su di lui però ci sono anche Grosseto e Mateliaca e la trattativa non è per niente facile.

La Lucchese, poi, dovrà pensare anche a prendere il sostituto di Iadaresta che non rimarrà certamente. Per fare questo, Deoma aspetterà ancora qualche tempo, almeno l'apertura del mercato, e soprattutto tratterà con la punta che avrà scelto quando gli ingaggi saranno più bassi, visto che ci sono tanti giocatori liberi in grado di far bene. La cosa più importante è che il DS rossonero riesca a scegliere i giovani giusti per poter completare la rosa con una decina di under di tutto rispetto. Questa settimana sarà importante anche per definire tutti i dettagli riguardanti l'iscrizione al prossimo campionato di Serie C ed è probabile che si saprà anche qualcosa sulla sede del ritiro, in ballo ci sono Castelnuovo e Barga.