Porta Elisa, si avvicina il giorno delle risposte

martedì, 28 luglio 2020, 08:31

Porta Elisa, si avvicina il giorno delle prime risposte. Oggi o al massimo martedì sapremo se la Lucchese potrà giocare o meno al Porta Elisa l'anno prossimo, visto che domani verranno preparati e quindi inviati, il termine ultimo è il 29 luglio, tutti gli incartamenti con le licenze infrastrutturali riguardanti lo stadio. Sia la Lucchese che il Comune sono ottimisti sul fatto che si possano superare gli ostacoli che ci sono e che la Lucchese potrà giocare nello stadio cittadino gli incontri casalinghi. Tutto si gioca in queste ore, da capire se verrà allegata alla domanda anche l'ipotesi di uno stadio alternativo per una o più gare (Pistoia), visto che comunque, al Porta Elisa, dovranno essere effettuati che potrebbero non essere terminati prima dell'inizio del campionato.

Settimana importante anche per il mercato perché Deoma dovrà iniziare a stringere per qualche trattativa che ha messo in piedi nei giorni scorsi e c'è la possibilità che si possa vedere qualche volto nuovo già in settimana. Da ricordare che l'inizio del pre-ritiro è previsto per i giorni dopo ferragosto. C'è attesa anche per capire se la Lucchese farà il ritiro a Lucca dal 1° al 19 settembre oppure sceglierà una località diversa.