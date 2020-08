Porta Elisa News



Espeche approda in serie B: firmato il rinnovo con la Reggiana

martedì, 18 agosto 2020, 20:26

di diego checchi

L'ex rossonero Marcos Espeche ha realizzato un grande sogno, quello di giocare in Serie B. Infatti, dopo la promozione della Reggio Audace o Reggiana, è arrivato oggi il rinnovo di contratto che lo legherà ai granata per un'altra stagione. Espeche ha spiccato il volo a Lucca, dove ha collezionato ben 206 presenze partendo dal campionato di Eccellenza nella stagione 2011-2012 arrivando fino alla Lega Pro prima di chiudere con i rossoneri nella stagione 2017-2018 per passare a Gubbio. Fu Bruno Russo a volerlo a Lucca prendendolo dal Forte dei Marmi. Alla Lucchese ha anche cambiato ruolo perché da centrocampista è diventato un ottimo difensore centrale, anche se nell'ultimo anno mister Alvini lo ha impiegato molto di più sulla mediana.

La redazione di Gazzetta Lucchese formula un grosso e sincero in bocca al lupo per questa nuova avventura, Espeche è stato un pezzo di storia della Lucchese e siamo felici che abbia raggiunto questo importante traguardo. Queste le dichiarazioni del giocatore sul sito dell'AC Reggiana: "Continuare il mio percorso in granata è una grande gioia. Il club sta dando continuità al lavoro svolto ripartendo da diverse conferme che garantiscono una base solida: il primo importante compito sarà proprio quello di coinvolgere l'intero gruppo in una mentalità e in un metodo di lavoro rodato e vincente. Si unisce alla soddisfazione della conferma il raggiungimento di un traguardo sportivo cercato da tempo: la Serie B. Sarà una categoria nuova e da scoprire a livello di gioco e competitività, ma sono fiducioso e la voglia di affrontarla vestendo la maglia della Reggiana è tanta".