Accordo di affiliazione tra Lucchese e Filecchio Women

martedì, 15 settembre 2020, 19:40

La Lega Pro ha reso nota la composizione dei tre gironi della Serie C: la Lucchese è stata inserita nel Girone A come tutti si aspettavano, non ci sono particolare sorprese rispetto a quanto ipotizzato nei giorni scorsi, se non l’inserimento del Grosseto e non del Mantova nel girone.

martedì, 15 settembre 2020, 16:19

Ora è ufficiale, dopo che la notizia era nell'aria da giorni: la società rossonera comunica di aver ingaggiato Matteo Biggeri, portiere classe '96, nella scorsa stagione in forza alla Viterbese. Per lui un contratto sino al giugno 2021

martedì, 15 settembre 2020, 14:58

Il portiere classe 1996 di Castelnuovo questa mattina non si è allenato agli ordini di Maurizi con la Viterbese ed è pronto a firmare per i rossoneri o nella giornata odierna o al massimo in quella di domani.

martedì, 15 settembre 2020, 08:13

Il direttore sportivo rossonero critico sulle attuali misure che colpiscono principalmente gli sport professionistici: "Il calcio senza tifosi che gioco è? Forse sarebbe il caso di valutare uno sciopero se non ci ridanno i tifosi: se passasse l'idea, la Lucchese sarebbe in prima fila"