Fallimento Lucchese Libertas, presentato il primo progetto di riparto per i creditori

giovedì, 10 settembre 2020, 12:21

Fallimento As Lucchese Libertas, il curatore Claudio Del Prete ha depositato in Tribunale il 9 settembre il primo progetto di riparto parziale ai creditori. Il progetto prevede il pagamento in acconto ai creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ( calciatori, allenatori, dipendenti in genere) della complessiva somma di € 200.000 pari a circa il 34% dei singoli crediti privilegiati ammessi al passivo. L’attivo realizzato ad oggi dalla procedura è pari a circa 436 mila euro, il passivo ammesso ad oggi è pari a circa 2,5 milioni ( di cui privilegiati € 1.986.000, chirografari 514.000) ma si stima che raggiungerà a breve circa 3 milioni complessivi.

Sono in corso diverse azioni giudiziali per recupero somme per complessivi 700/800 mila euro che come si ricorderà investono aziende legate alla vecchia proprietà. Il progetto di riparto una volta vistato dal giudice delegato sarà trasmesso ai creditori i quali nel termine di 15 giorni potranno presentare eventuale reclamo; si prevede che i pagamenti potranno essere eseguiti entro un mese circa da oggi.