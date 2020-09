Lucchese-Pergolettese: 0-1 al 21' st Coletta si oppone a Bortoluz

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 26 settembre 2020, 18:34

La Lucchese, al suo ritorno in Serie C, è pronta per il debutto casalingo, purtroppo a porte chiuse causa Covid, contro la Pergolettese. Mancheranno gli squalificati Benassi, Papini e Adami, tanti i rossoneri al debutto: la probabile formazione

sabato, 26 settembre 2020, 15:27

E' la stessa società rossonera a confermare che la gara Lucchese-Pergolettese sarà a porte chiuse: "La società apprende con grande rammarico che in regioni vicine, come ad esempio l’Emilia Romagna, partite dello stesso girone dei rossoneri, si svolgeranno davanti ai 1000 spettatori previsti dallo stesso DPCM, in seguito all’ordinanza del...

sabato, 26 settembre 2020, 13:27

Il tecnico alla vigilia dell'esordio in campionato è fiducioso: "Abbiamo tanti giovani di qualità, che vengono da settori giovanili importanti e che si stanno integrando al meglio con i ragazzi più esperti. Pergolettese, squadra di categoria"

sabato, 26 settembre 2020, 08:07

La Lucchese torna in campo per una gara ufficiale: l'ultima è stata il 23 febbraio scorso contro il Ligorna con il gol di Pasquale Iadaresta che ha poi sancito la promozione in Serie C. E' attesa da un campionato sicuramente impegnativo, da affrontare, per ora, senza tifosi